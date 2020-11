Een voetgangster is vrijdagavond in Hoogvliet gewond geraakt na een botsing met een onopvallende politiewagen. Ze liep verwondingen op aan de schouder en heup en is naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar.

De agent in de auto bleef ongedeerd. De aanrijding met de voetgangster vond volgens de politie plaats op of bij een zebrapad. De oorzaak het ongeluk wordt onderzocht.