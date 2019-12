Een 86-jarige voetgangster is bezweken aan de verwondingen die ze opliep door een aanrijding in haar woonplaats Den Helder.

De vrouw werd donderdag aan het eind van de middag op een zebrapad op de Texelstroomlaan geschept door de auto van een 52-jarige man uit Den Helder. Ze raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. De automobilist is aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.