Een voetganger is overleden na een aanrijding door een taxi op de Rozengracht in Amsterdam. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet bekend is, stierf ter plekke.

Het ongeval gebeurde rond 10.10 uur op de trambaan. De oorzaak is nog niet bekend. De taxichauffeur is, zoals gebruikelijk bij ernstige aanrijdingen, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.