Door een aanrijding in het Noord-Hollandse dorp Den Ilp is een vrouw omgekomen. De vrouw was te voet en werd aangereden door een auto op de straat Den Ilp.

De politie kreeg rond 14.15 de eerste melding binnen. Agenten waren snel ter plaatse en hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De weg blijft voorlopig afgesloten vanwege het onderzoek naar de toedracht.