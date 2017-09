Voetganger krijgt ruimte op vernieuwd Rokin

Amsterdam opent vrijdag officieel het vernieuwde Rokin, Muntplein en de Oude Turfmarkt. Daarmee komt een einde aan een tweejarige opknapbeurt van de straten in het stadscentrum.

De hoofdstad mikt met de herinrichting op meer ruimte voor voetgangers en minder autoverkeer. Zo hebben parkeerplaatsen voor touringcars op de Oude Turfmarkt plaatsgemaakt voor een wandelpromenade langs het water. Ook zijn nieuwe bomen aangeplant en trottoirs verbreed, wat moet zorgen voor een chiquere uitstraling.

De werkzaamheden vergden veel geduld van omwonenden en ondernemers, erkent wethouder Pieter Litjens. „Maar het resultaat is ongelooflijk mooi: minder autoverkeer, aangename pleinen, wandelpromenades en riante winkelstraten.”

De renovatie is onderdeel van de zogeheten rode loper, een opknapproject dat de straten in het stadscentrum hernieuwde allure moet geven. Het is de bedoeling dat de ‘rode loper’ reikt van het Centraal Station tot het Cornelis Troostplein in Amsterdam-Zuid. Het Damrak werd al eerder onder handen genomen, en in 2015 opgeleverd.