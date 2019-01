Een 69-jarige voetganger uit Zwolle is in de nacht van zaterdag op zondag overleden door een aanrijding in Zwolle. Hij werd geschept door een personenauto en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De man werd aangereden tijdens het oversteken bij voetgangerslichten. Volgens de politie zouden de lichten normaal hebben gewerkt. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.

De 27-jarige automobilist is verhoord.