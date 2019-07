Voetganger in Neede dood door aanrijding

Een 42-jarige man uit Twello is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden doordat hij bij Neede (Gelderland) was aangereden door een 44-jarige automobilist uit Enschede. Het slachtoffer was te voet.

De automobilist was volgens een woordvoerster van de politie erg ontdaan door het ongeval. Hij is meegenomen om te worden gehoord.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De automobilist reed rond 02.00 uur op de Haaksbergseweg buiten de bebouwde kom toen hij de man uit Twello aanreed.