Een 75-jarige voetganger uit Weert die vrijdagmiddag ernstig gewond raakte door een aanrijding met een auto, is in het ziekenhuis overleden. De man werd in zijn woonplaats op een kruising door de auto aangereden.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij volgens de politie overleed.