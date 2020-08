Een voetganger is overleden na in de nacht van woensdag op donderdag te zijn aangereden door een auto in Echteld, een dorp in Gelderland. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit Buren. De bestuurder is een 19-jarige man uit Apeldoorn, meldt de politie. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt nog.