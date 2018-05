Voertuigen verwoest door loodsbrand in Venlo

Een uitslaande brand heeft maandagavond forse schade aangericht in een loods van het bedrijf Lintrailers in Venlo. Een onbekend aantal in de loods gestalde voertuigen werd verwoest. „Het merendeel is in rook opgaan”, zei een woordvoerder van de brandweer. De oorzaak van de brand is onbekend.

Iedereen kon de loods van 30 bij 30 meter aan de Laurens Janszoon Costerstraat tijdig verlaten. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 20.20 uur uit. Door snel ingrijpen had de brandweer het vuur binnen een uur onder controle. De politie belde bij omwonenden aan met het advies ramen en deuren dicht te houden wegens de rookontwikkeling.

Lintrailers produceert aanhangwagens, semi-diepladers en opleggers.