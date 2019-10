Voertuigen die einde A12 blokkeerden gaan weg

De voertuigen van protesterende bouwers die ondanks de afsluiting van de A12 woensdag doorreden en uiteindelijk de Utrechtsebaan blokkeerden, rijden weer weg. Het verkeer richting Den Haag komt langzaam weer op gang, meldt de politie.

Vanwege het vele bouwverkeer dat naar het protest op het Malieveld in Den Haag wilde, werd woensdag het laatste deel van de A12 de stad in met rode kruizen afgesloten. Desondanks reden er demonstranten door. Verderop was de weg geblokkeerd door de politie en konden de bouwers niet verder. Uiteindelijk werd besloten dat hun voertuigen daar zouden blijven staan, tot het einde van de protestactie.

De demonstratie was woensdag in de eerste helft van de middag voorbij en de afsluiting is inmiddels opgeheven. Een aantal personen kwam echter niet direct naar hun voertuigen, waardoor anderen niet weg konden. „Zij zijn er nu wel, alle voertuigen vertrekken nu”, aldus de politiewoordvoerder. Het reguliere verkeer kan nu dan ook weer gebruikmaken van de Utrechtsebaan.