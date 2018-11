‘Voedselonzekerheid’ in arme Haagse wijken

Ruim een kwart van de huishoudens in de achterstandswijken van Den Haag zou kampen met ‘voedselonzekerheid’. Ze zijn onzeker of ze wel de hele maand fatsoenlijk kunnen eten.

Dat valt op te maken uit de resultaten van onderzoek van de Universiteit Leiden, het LUMC en GGD Haaglanden. Het onderzoek is uitgevoerd bij 242 volwassenen met thuiswonende kinderen. Probleem is vooral een onvoldoende inname van groenten, vruchten en vis.

Het is ook niet altijd alleen een kwestie van geld, blijkt uit de woorden van promovenda Laura van der Velde: „Veel deelnemers konden goed benoemen hoe een gezond voedingspatroon eruit zou moeten zien, maar gaven ook aan hoe moeilijk het is om daaraan te voldoen wanneer je je mentaal niet goed voelt of in een moeilijke situatie zit. De energie ontbreekt dan om bijvoorbeeld een gezonde maaltijd te koken.”