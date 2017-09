Voedselhulp Sint-Maarten komt op gang

In een colonne van zo’n tien voertuigen, reden legervoertuigen en personenauto’s donderdag over Sint-Maarten om voedsel te brengen in de wijken waar dat het hardste nodig is. Waterpunten zijn er inmiddels al op verschillende plaatsen op het eiland, de distributie van voedsel begint nu ook op gang te komen.

Sint-Maarten werd vorige week genadeloos getroffen door orkaan Irma. Bijna alles op het eiland is verwoest. Het Nederlandse leger, een Amerikaanse hulporganisatie en medewerkers van de lokale GGD zijn naar de wijk Dutch Quarter gereden om daar voedsel uit te delen. In deze arme wijk is goed te zien wat een van de zwaarste orkanen ooit heeft aangericht. Huizen zonder dak, overal puin en auto’s die totaal in de kreukels liggen.

Honderden mensen staan in de rij voor het voedsel dat onder meer door Nederlandse supermarkten is gedoneerd. „300 kilo macaroni, 1200 liter melk, 10 kilo rozijnen, ruim 2000 worstjes en 150 kilo boter”, somt een van de aanwezige militairen een deel van het assortiment op dat uitgedeeld wordt.

„Maar dit is slechts het begin van de hulp die nodig is”, vertelt hij. Zoals deze wijk, zijn er nog velen waar de bewoners nauwelijks nog iets hebben.

Een medewerkster van de GGD van Sint-Maarten deelt ook spullen uit voor de allerkleinsten, zoals opvolgmelk, fruithapjes, luierdoekjes en flesjes. Ze staat jonge moeders ook bij met advies en tips. „Orkanen houden geen rekening met baby’s, helaas.”