Voedselbanken hebben miljoenen nodig door coronacrisis

Voedselbanken in Nederland hebben geld nodig. Door de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar voedsel extra groot en komen voedselbanken voor logistieke problemen te staan. Ook is het moeilijk om te voldoen aan de aangescherpte hygiënemaatregelen, stelt Voedselbanken Nederland, die hoopt op een totaalbedrag van 10 miljoen euro. Daarvan is de helft al binnen. De campagne #staysafeengeef moet helpen die andere 5 miljoen bij elkaar te krijgen.

Inmiddels hebben voedselbanken de eerste donaties ontvangen. „Het is hartverwarmend en we zijn ontzettend dankbaar”, zegt Pien de Ruig, woordvoerster Voedselbanken Nederland. „Maar we zijn er nog lang niet. Daarom zijn alle financiële bijdragen, groot en klein, heel welkom.” Eerder deze week werd bekend dat de overheid een eenmalige subsidie van 4 miljoen euro geeft om voedselbanken in Nederland te helpen. Ook verschillende bedrijven hebben gedoneerd.

Wekelijks eten zo’n 35.000 gezinnen in Nederland van de voedselbank. Dat komt neer op circa 85.000 mensen, aldus Voedselbanken Nederland. Op de site van de organisatie kunnen mensen die de voedselbanken willen steunen, geld doneren.