Voedselbank Haaglanden krijgt hulp van Defensie bij herstart

De Voedselbank Haaglanden, die al enkele weken gesloten is vanwege het coronavirus, gaat maandag weer van start vanuit het distributiecentrum in Den Haag. De voedselbank krijgt hulp van medewerkers van Defensie om de tien grote voedselbanken in de regio van partijen voedsel te voorzien, meldt de organisatie.

Dit betekent dat voedselbanken in onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft, Katwijk en Noordwijk komende week weer grote partijen voedsel krijgen aangevoerd. Kleinere uitgiftepunten blijven echter gesloten, onder meer omdat vrijwilligers thuisblijven.

Klanten van de Voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen momenteel supermarktbonnen in plaats van voedselpakketten. De instelling zegt met de voorbereidingen bezig te zijn om hen binnenkort weer voedselpakketten te kunnen verstrekken.

In het distributiecentrum aan de Boomaweg in Den Haag gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Er zijn zo weinig mogelijk vrijwilligers aanwezig.