Voedselbank gaat door met werk, handvol is tijdelijk gesloten

De meeste voedselbanken gaan door met met het uitdelen van eten, maar wel op voorwaarde dat de gezondheid van de vrijwilligers niet in gevaar komt. Een handjevol voedselbanken heeft al moeten besluiten dicht te gaan vanwege het coronavirus, omdat de veelal oudere vrijwilligers tot de risicogroep behoren.

Een woordvoerster van Voedselbanken Nederland laat weten dat het de bedoeling is zo lang mogelijk voedsel uit te delen aan degenen die het hard nodig hebben. Op de website van voedselbankennederland.nl komt een overzicht met voedselbanken die tijdelijk moeten sluiten.

De voedselbanken verwachten dat het aanbod op peil blijft, ook al leidde het hamsteren van de mensen de afgelopen dagen tot lokale tekorten. „Onze verwachting is dat de landelijke leveranties van supermarkten en fabrikanten, op korte termijn op het oude niveau terugkomen. We zijn in contact met partijen om na te gaan of we extra voedsel kunnen krijgen.”

Bij Voedselbanken Nederland zijn 170 voedselbanken aangesloten en 12.000 vrijwilligers actief.