Voedsel in plastic: 26 miljard pakjes per jaar

Nederlanders gebruiken jaarlijks zo’n 26 miljard voedselverpakkingen die van plastic zijn gemaakt, ongeveer vier per persoon per dag. Zonder maatregelen worden dat er alleen maar meer, concludeert het ING Economisch Bureau in een analyse. De stijgende trend kan worden gekeerd als alle consumenten erin zouden slagen jaarlijks vijf plasticverpakkingen minder te gebruiken.

Volgens de onderzoekers is minderen met plastic echter makkelijker gezegd dan gedaan „omdat het vaak ten koste van een stukje gemak gaat”. Voor voedingsmiddelenproducenten is er vaak geen goed alternatief voor plastic. „Voor veel verse voedingsmiddelen zijn er nauwelijks alternatieven die qua voedselveiligheid, houdbaarheid, functionaliteit en prijs aan plastic kunnen tippen”, zegt ING-econoom Ceel Elemans.

Blik of glas zijn bijvoorbeeld uitstekend recyclebaar, maar voor de productie is volgens Ceelemans weer meer materiaal en energie nodig. „Dat komt onder andere de CO2 uitstoot niet ten goede.”

Het effectiefst is volgens de onderzoekers om minder plastic te gebruiken. Bijvoorbeeld door simpelweg lichtere verpakkingen te maken. Verder kunnen producenten meer biologisch afbreekbaar plastic gebruiken. Dat is wel relatief duur. Tot slot kan het aandeel gerecycled plastic hoger.