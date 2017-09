„Voedsel en veiligheid nodig op Sint-Maarten”

Sint-Maarten zit in nood door de ravage die orkaan Irma heeft aangericht. De eilandbewoners hebben op dit moment vooral „voedsel, water en veiligheid” nodig, aldus premier Mark Rutte.

De overheid probeert ook tenten, dekzeilen en hygiënekits naar Sint-Maarten te krijgen. Rutte belooft de Sint-Maartenaren dat ze niet in de steek worden gelaten. Daarbij is geld het minste probleem, aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. „Als er hulp nodig is moet die er gewoon komen. Het organiseren van de hulp aan Sint-Maarten is het grootste knelpunt en zeker niet het geld”. In het land is zeker één dode gevallen. Ook zijn er enkele gewonden.

Volgens de marine zijn her en der in Sint-Maarten plunderingen. Militairen helpen lokale agenten om de orde te bewaken. Twee marineschepen, de Zr. Ms. Zeeland en de Zr. Ms. Pelikaan, zijn aangekomen met hulpgoederen te brengen. De luchtmacht is met twee hulpvliegtuigen onderweg. De KLM laat zaterdag een vrachtvliegtuig met 60 ton hulpgoederen van het Rode Kruis naar Curaçao vliegen. Het gaat om dekzeilen, generatoren, jerrycans en zonnepanelen.

Irma gaat nu richting de Bahama’s en Florida. Sint-Maarten kan even ademhalen, maar zet zich ook al schrap voor de volgende orkaan, José. Die trekt namelijk zaterdagochtend over. José is minder sterk dan Irma, maar de schade op Sint-Maarten is al zo groot dat ook José voor problemen kan zorgen. „In het donker begint de wind weer aan te zwellen, hoor je weer het gebulder van de wind en het beuken van de golven, terwijl de regen ook nog herrie toevoegt”, aldus weerman Michiel Severin van Weerplaza.nl.