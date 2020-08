VO-raad wil advies OMT over ventilatie van scholen

De raad voor het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) wil een advies van het Outbreak Management Team (OMT) over wat scholen moeten doen met de ventilatie. De onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij het verspreiden van het coronavirus, leidt volgens de VO-raad tot zorgen bij leerlingen, leraren en ouders.

Op 17 augustus gaan de middelbare scholen in het noorden weer open, het is de bedoeling dat alle leerlingen dan weer naar school kunnen. Donderdag zeiden deskundigen in het AD dat scholen minder leerlingen moeten toelaten, als de ventilatie niet in orde is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert scholen ook te ventileren, maar zegt niet dat de ventilatie moet worden verbeterd, aldus de VO-raad in een verklaring. „Scholen hebben belang bij duidelijkheid en daarom willen wij een advies van het OMT hierover”, aldus voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller. „Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit advies er is.”

De VO-raad geeft scholen tips over hoe het beste kan worden geventileerd. Zo moeten scholen ervoor zorgen dat de ventilatie ook ’s nachts aanstaat en moet er een CO2-meter komen als het raam de enige ventilatie is.