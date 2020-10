VO-raad blij met ventilatie-geld, maar wil dat er meer gebeurt

De VO-raad, de vereniging van middelbare scholen, is positief over de 360 miljoen euro die het kabinet ter beschikking stelt voor betere ventilatiesystemen op scholen. „Dit is een belangrijke eerste stap voor de verbetering van het binnenmilieu van scholen. Om de staat van de ventilatie op scholen beter in beeld te krijgen, is meer specifiek vervolgonderzoek nodig”, aldus de VO-raad.

„Naast de maatregelen die schoolbesturen op de korte termijn nemen, is het ook belangrijk om na te denken over langetermijnoplossingen om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren. Het binnenklimaat van scholen is al langere tijd een punt van zorg.”

Het geld blijft daarbij toch een probleem. „De sector heeft te maken met veel verouderde schoolgebouwen en de governance rondom onderwijshuisvesting is complex. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting voor scholen, maar schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de gebruikskosten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting.”