VNO-NCW: investeringen en stikstofaanpak nodig

Het kabinet moet werk maken van een aanpak van de stikstofproblematiek. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op Prinsjesdag. De koepelorganisaties pleiten verder voor fikse investeringen in onder meer woningen en infrastructuur.

Volgens de organisaties moet de drempelwaarde voor stikstofuitstoot omhoog. Dat zou ervoor zorgen dat 80 procent van de bouwprojecten die nu stil zijn gelegd omdat ze niet in lijn zijn met milieuregels, weer verder kunnen.

Topman van VNO-NCW Hans de Boer is blij met het vooruitzicht van een investeringsfonds van de overheid. Dat is volgens hem nodig om te zorgen dat het land niet vastloopt. Zo moet er nieuw en meer spoor komen en meer worden geïnvesteerd in nieuwe technologie om Nederland klaar te maken voor de toekomst.