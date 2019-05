VNO-NCW hekelt stakingsactie OV

VNO-NCW hekelt de aangekondigde pensioenstaking bij de NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. „Wij nemen afstand van dit soort (politieke) stakingen waar mensen en bedrijven door worden gedupeerd, omdat hun trein niet rijdt of hun bedrijf platligt”, aldus de werkgeversorganisatie.

VNO-NCW stelt ook dat de tijd dringt, gelet op dreigende pensioenkortingen, en dat dit vooral een zaak is tussen vakbonden en kabinet, vanwege de AOW-leeftijd. „Dus in plaats van allerlei grote stakingen kan de vakbond de energie beter steken in het bereiken van echte oplossingen aan de onderhandelingstafel in plaats van dat ondernemers en hun klanten weer worden gedupeerd”, aldus de koepelorganisatie.