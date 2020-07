VNG: Schade bij gemeenten door corona loopt op tot 1,83 miljard

De totale schade bij gemeenten door de coronacrisis loopt dit jaar op tot een bedrag tussen de 1,48 en 1,83 miljard euro. Dit staat in een onderzoek dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten uitvoeren naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. De VNG maakte woensdag de uitkomsten van het onderzoek bekend.

Mocht er een tweede golf coronabesmettingen later dit jaar komen, dan zouden de kosten volgens de onderzoekers nog verder kunnen oplopen naar een bedrag tussen de 2,26 en 2,78 miljard euro.

Om gemeenten en andere lagere overheden te helpen de financiële gaten te dichten die de coronacrisis in hun begrotingen heeft geslagen, stelde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) eerder al 566 miljoen euro beschikbaar. De VNG stelt „dat er nog veel stappen te zetten zijn om tot een reële compensatie te komen van de kosten en de gederfde inkomsten”.

Gemeenten schatten in dat ze alleen al uit betaald parkeren tussen de 282 en 344 miljoen euro mislopen. Ook ontvangen ze minder toeristenbelasting, naar schatting tussen de 203 en 249 miljoen euro. Daar staan grote uitgaven tegenover in de sport (187 tot 228 miljoen) en de cultuursector (118 tot 377 miljoen).

De VNG wil op 17 augustus verdere afspraken maken met het Rijk over aanvullende compensatie. „Het is daarbij van belang dat het Rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de toegezegde reële compensatie”, zegt VNG-directeur Leonard Geluk. „Een reservering van het kabinet in de orde van grote van de totale ingeschatte kosten kan daarbij helpen en vertrouwen geven.’”

De VNG zegt dat de daadwerkelijke financiële impact pas later inzichtelijk wordt en ook afhankelijk is van het verloop van de coronacrisis.