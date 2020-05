VNG: Rijk zet eerste stap naar financiële compensatie gemeenten

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is positief over de 566 miljoen euro die het Rijk uittrekt voor hulp aan de lagere overheden, maar ziet het wel als een eerste stap naar compensatie van de werkelijke kosten en gederfde inkomsten door de coronacrisis. „De financiële nood bij gemeenten is hoog. Dit was voor de crisis al het geval en de financiële positie van gemeenten is door de coronacrisis verder verslechterd”, meldt de VNG in een reactie.

De belangenclub zegt dat met het kabinet is afgesproken dat gemeenten kunnen rekenen op vergoeding van de reële kosten en misgelopen inkomsten, zoals toeristen- en parkeerbelasting. Een werkgroep brengt die bedragen momenteel in kaart en de uitkomsten zijn medio juli bekend. „Dan volgt een nadere afrekening voor de extra kosten en gederfde inkomsten voor de periode van maart tot 1 juni”, aldus de VNG.

Daarmee is het nog niet klaar, zegt de koepelorganisatie. „De kosten voor de gemeente lopen na 1 juni op, want de crisis is nog niet ten einde. Ook voor de periode na 1 juni geldt dat we het kabinet aan de afspraak houden dat er reëel gecompenseerd moet worden.”

De VNG stelt dat gemeenten zelf ook verantwoorde financiële keuzes moeten maken als gevolg van de crisis. „De financiële positie van gemeenten verbetert echter niet doordat ze het geld terugkrijgen wat ze in de coronatijd kwijt zijn. Dan is er nog altijd geen structurele verbetering voor de positie van gemeenten en blijft de zorg dat gemeenten drastische maatregelen moeten blijven nemen.”

De organisatie geeft aan dat juist de gemeenten een cruciale rol willen spelen in het herstel na de crisis. „Gemeenten moeten daar de ruimte voor krijgen. Ook hierover zullen we met het kabinet het gesprek blijven voeren”, aldus de VNG.