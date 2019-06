VNG en vakbonden op weg naar cao-akkoord

De VNG en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Na twee verkennende gesprekken denken alle partijen dat er goede kans is op een akkoord. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

De afspraak om weer om de tafel te gaan, kwam begin deze maand tot stand op het jaarcongres van de VNG. De vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF protesteerden daar tegen het in hun ogen te karige loonbod van de VNG. Zij biedt 4,9 procent over twee jaar, maar de vakbonden willen meer dan 3 procent per jaar.

De bonden houden wel de druk op de ketel. Zo dreigen ze dat gemeenteambtenaren het werk zullen neerleggen als er geen akkoord wordt bereikt. Op maandag 1 juli staat een werkonderbreking gepland van drie uur in Amsterdam. Later die week volgen mogelijk andere gemeenten.

De cao geldt voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren. Het overleg tussen de partijen begon in december vorig jaar, maar liep in april vast omdat de partijen het niet eens konden worden, onder meer over een loonsverhoging.