VNG: Bezuiniging niet te rijmen met voorspoed

„Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van dit kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt.” Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de rijksbegroting.

Dat gemeenten moeten bezuinigen op voorzieningen als zwembaden, peuterspeelzalen en de bibliotheek is volgens de VNG „niet meer uit te leggen aan onze inwoners in deze tijd van economische groei”.

De gemeenten werken volgens de vereniging aan een krachtig lokaal bestuur. „Zij hebben ruimte nodig om dat goed te kunnen doen. Qua regelgeving, qua bestuurlijke kracht maar zeker ook qua financiën.”