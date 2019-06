VNG: akkoord is haalbaar en uitvoerbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het Klimaatakkoord „haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar”. De gemeenten herkennen hun eigen inbreng in de onderhandelingen in het akkoord, dat in het najaar wordt voorgelegd aan de leden.

De VNG heeft afspraken gemaakt met het kabinet over een onderzoek naar wat de energietransitie de gemeenten gaat kosten, waarbij de burgers niet het slachtoffer mogen worden: „Woonlastenneutraliteit voor bewoners is het uitgangspunt.”

De VNG heeft bij de onderhandelingen steeds nauw opgetrokken met de waterschappen. Die zeggen hoge verwachtingen van het akkoord te hebben en noemen het een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid.