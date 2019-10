VN-rapporteur: Boerkaverbod Nederland doet vooral kwaad

Het Nederlandse boerkaverbod doet meer kwaad dan goed, oordeelt speciaal VN-rapporteur Tendayi Achiume. „Deze wet hoort niet thuis in een maatschappij die zichzelf laat voorstaan op het promoten van de gelijkheid van man en vrouw”, vindt Achiume.

Hoewel de wettekst neutraal is geformuleerd tegen gezichtsbedekking op bepaalde openbare plaatsen, zoals het openbaar vervoer en het onderwijs, vindt de rapporteur dat uit „het politieke discours eromheen” duidelijk blijkt dat „moslimvrouwen het bedoelde doelwit zijn” van het verbod. Ze vindt dat de wet meer problemen creëert dan oplost. „De wet voedt het beeld dat moslimvrouwen met gezichtsbedekking gevaarlijk zouden zijn en lijkt polarisatie te bevorderen.”

Achiume is mensenrechtendeskundige en in het dagelijks leven professor in de rechten aan de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA). Ze bezocht Nederland afgelopen week om onderzoek te doen naar discriminatie en de manier waarop de overheid daarmee omgaat. Haar eerste bevindingen maakte ze maandag bekend in Den Haag.