VMBO Maastricht rondt eindexamens af

Ongeveer dertig leerlingen van VMBO Maastricht krijgen woensdag te horen of ze geslaagd of gezakt zijn. De leerlingen moesten afgelopen herfstvakantie ‘hersteltoetsen’ doen nadat hun eindexamens in juni waren afgekeurd.

De dertig VMBO’ers zijn de laatsten van een groep van in totaal 353 leerlingen, van wie de examens ongeldig werden verklaard. Alle leerlingen kregen de kans tijdens de zomer- of herfstvakantie hersteltoetsen te maken. De meeste leerlingen deden dat in de zomervakantie en ontvingen alsnog hun diploma.

Woensdag komt een externe examencommissie bij elkaar, waarna duidelijk wordt wie een diploma krijgt. De school publiceert woensdagmiddag ook een overzicht van het totale aantal geslaagden.