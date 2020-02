Vmbo’er werkt later het liefst bij een groot bedrijf

Ruim twee derde van de vmbo’ers wil later bij een groot bedrijf werken. Dat zegt loopbaanontwikkelingsbedrijf Qompas op basis van een onderzoek onder 90.000 vmbo’ers die in de derde klas zitten.

Volgens Qompas is deze uitkomst opvallend, omdat grote bedrijven vaak minder werknemers in dienst hebben met een vmbo-achtergrond dan midden- en kleinbedrijven. Verder willen jongens op het vmbo vaker bij een groot bedrijf werken dan meisjes.

Behalve over werk werden de vmbo’ers ook ondervraagd over hun opvattingen over geld en vrije tijd. Vmbo’ers van 14 en 15 jaar hebben iets vaker (46 procent) een bijbaantje dan vijf jaar geleden (41 procent). Vmbo’ers met een hogere sociaaleconomische achtergrond hebben vaker een baantje (54 procent) dan die met een lagere sociaaleconomische achtergrond (38 procent). In hun toekomstige baan vindt een kleine meerderheid van de vmbo’ers (52 procent) vrije tijd belangrijker dan meer werken en dus meer geld.