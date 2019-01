Vluchtende man drukt politieauto van de weg

Een automobilist heeft tijdens een vlucht voor de politie een politieauto van de weg gedrukt. De politieauto raakte in de slip en kwam in de berm tot stilstand. Niemand raakte hierbij gewond, meldt de politie zondag.

Agenten hadden zaterdag rond 23.15 uur in Nijmegen een stopteken aan de automobilist gegeven, nadat hij vanwege zijn rijgedrag was opgevallen. De automobilist ging er echter vandoor. Meerdere politieauto’s zetten de achtervolging in. Hij reed via de A73 naar de N322 richting Druten. Tijdens een van de pogingen van de politie om voor de auto te komen, drukte de bestuurder de politieauto van de weg.

Op de Heuvel in Druten stopte de bestuurder ineens en ging er te voet vandoor. Agenten zetten eveneens te voet de achtervolging in, maar raakten de man kwijt. De politie weet inmiddels wel dat het om een 23-jarige man uit Nijmegen gaat. Mogelijk verblijfplaatsen van hem zijn tevergeefs doorzocht. De auto van de Nijmegenaar is in beslag genomen. Hij krijgt proces-verbaal voor onder meer rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag, aldus de politie.