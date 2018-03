Vluchtende dief verwondt mensen op roltrap

Drie mensen zijn in Den Haag gewond geraakt doordat zij op een roltrap door een vluchtende winkeldief omver werden gelopen. De winkeldief, een 34-jarige man uit Den Haag, is uiteindelijk aangehouden.

Het voorval vond zaterdagmiddag plaats op het Spui, in het centrum van de stad. De dief had uit een winkel aan de Grote Marktstraat kleding gestolen. Op het Spui rende hij in zijn vlucht de roltrap van de tramtunnel af, waarbij hij een 82-jarige man, een 63-jarige vrouw en een 71-jarige man uit Den Haag omver liep. De slachtoffers raakten lichtgewond en moesten door ambulancepersoneel worden behandeld.

Beveiligers van de winkel wisten de dief op het perron aan te houden en hebben hem overgedragen aan de politie. De man zit nog vast.