Vluchtende bestuurder rijdt motorrijdster aan

Een motorrijdster is ernstig gewond geraakt aan haar been toen ze dinsdag werd aangereden door een automobilist die probeerde te ontkomen aan de politie. Dat lukte overigens niet: de 23-jarige bestuurder is aangehouden. Hij had eerder een stopteken van agenten genegeerd in de binnenstad van Rotterdam.

Tijdens een korte achtervolging verloor de man op de Heemraadssingel de controle over het stuur. Hij kwam op de linkerhelft van de weg terecht en reed de vrouw op de motor aan. Zelf kwam hij met de auto tegen een boom tot stilstand. In zijn auto vond de politie drugs.