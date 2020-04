Vluchtende automobilist sleurt agent mee op A2 bij Nieuwegein

Bij een poging tot aanhouding van een automobilist op de A2 bij Nieuwegein is donderdagavond een politieagent enkele meters meegesleurd toen de verdachte op de vlucht sloeg. De agent kwam er met schrammen en schaafwonden vanaf en maakt het naar omstandigheden goed, aldus een woordvoerder. De verdachte is nog niet gevonden.

Bij een lasercontrole bleek dat de bestuurder van de zwarte Volkswagen Golf maar liefst 217 kilometer per uur reed. De politie ging achter hem aan en kon hem tot stilstand brengen, nadat hij eerder een stopteken had genegeerd. Toen een agent hem om zijn rijbewijs vroeg gaf de bestuurder vol gas en ging er vandoor. Hierbij trok hij de agent enkele meters over het wegdek.

Er volgde een achtervolging, waarna de agenten het zicht op de auto verloren. Het kenteken is wel geregistreerd: volgens de politie kan de man meerdere processen-verbaal verwachten.