Vluchten Eindhoven Airport vertraagd door onvoldoende personeel

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt zowel zaterdag als zondag enkele keren stil door een tekort aan luchtverkeersleiders bij Defensie. Daardoor zijn in totaal veertien vluchten vertraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van Eindhoven Airport na berichtgeving door de NOS en het Eindhovens Dagblad.

Eindhoven Airport is van oorsprong een militair vliegveld, waar de militaire luchtverkeersleiding verantwoordelijk is voor al het vliegverkeer. Volgens de NOS is er een gebrek aan luchtverkeersleiders bij Defensie, waardoor de zieken moeilijk vervangen kunnen worden. Het stilleggen van het vliegverkeer komend weekend zou nodig zijn om het werkende personeel te kunnen laten pauzeren.

De woordvoerder van Eindhoven Airport zegt dat de verstoringen gepland staan op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Op zondag zijn de verstoringen tussen 10.00 tot 11.00 uur en 18.00 tot 19.00 uur. Dat zijn de perioden waarin het minst wordt gevlogen.