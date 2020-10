VluchtelingenWerk wil onderzoek na zelfmoord Syrische tiener

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de kwestie rond de 14-jarige Syrische Ali die zelfmoord pleegde nadat hij te horen kreeg dat hij met zijn ouders zou worden teruggestuurd naar Spanje. Die oproep doet VluchtelingenWerk Nederland vrijdag. Volgens de organisatie mogen regels nooit een reden zijn om het welzijn van een kind in nood terzijde te schuiven.

VluchtelingenWerk Nederland reageert op een bericht in het AD. Dat schrijft vrijdag over de jongen die eind juli zelfmoord pleegde in het asielzoekerscentrum in Gilze-Rijen. Daar verbleef het gezin van de jongen, bestaande uit vader, moeder en vijf kinderen, op een gezinslocatie voor uitgeprocedeerde gezinnen die Nederland op korte termijn moeten verlaten.

Het uit Syrië gevluchte gezin kreeg in 2016 asiel in Spanje. Maar omdat de vader er geen werk kon vinden en het gezin er in armoede leefde, kwamen ze naar Nederland in de hoop hier een beter leven op te bouwen, aldus het AD. Nederland stuurde ze al twee keer eerder terug, omdat ze een verblijfsvergunning hebben voor Spanje. Na de tweede uitzetting zou het gezin dakloos zijn geweest en zouden de ouders en de kinderen zijn gescheiden, waarna ze in oktober 2019 voor de derde keer naar Nederland kwamen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wees ook deze asielaanvraag af, en zette die afwijzing door. Dat gebeurde ondanks dat een huisarts en de Haarlemse rechtbank een reële kans op zelfmoord van Ali voorzagen en om nader onderzoek naar de psychische gesteldheid van de tiener vroegen, schrijft het AD op basis van twee gerechtelijke uitspraken die de krant heeft ingezien.

VluchtelingenWerk vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar hoe het zover heeft kunnen komen. „Het ging al veel langer heel erg slecht met Ali. Eerder was zijn situatie al zeer ernstig nadat hij in honger -en dorststaking was gegaan.” De organisatie spreekt van een intens drama. „We kunnen er niet bij dat de zeer indringende waarschuwingen over zijn gestel aan de kant geschoven zijn, en zelfs een medisch onderzoek geweigerd werd.”

Het gezin kreeg overigens woensdag te horen alsnog een verblijfsvergunning te krijgen, heeft de advocaat van de familie aan het AD laten weten.