VluchtelingenWerk doet opnieuw beroep op Nederland voor kinderen

VluchtelingenWerk Nederland heeft opnieuw een beroep gedaan op Nederland om minderjarige vluchtelingen die zonder familie vastzitten in Griekenland, naar hier te halen.

De organisatie zegt dat Luxemburg nog voor Pasen de eerste kinderen overneemt en dat ook de EU-landen Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland en Kroatië gaan meedoen. In totaal gaat het om 1600 kinderen. Maar voor 900 kinderen is nog geen plek gevonden.

Dat Nederland geen plannen heeft in die richting noemen VluchtelingenWerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling vrijdag „onaanvaardbaar”.

Inmiddels zijn dertig Nederlandse gemeenten wel bereid om 500 minderjarige kinderen van de Griekse eilanden op te vangen, aldus VluchtelingenWerk. Volgens de organisatie is in de Griekse kampen, met name op de eilanden, een groot gebrek aan medische zorg en hygiëne en ze is nu extra bezorgd vanwege het coronavirus.

Premier Mark Rutte zei een maand geleden, toen Turkije veel vluchtelingen naar Griekenland liet gaan, dat het opnemen van kinderen niet aan de orde is. Nederland helpt mee de situatie in vluchtelingenkampen „humaan in goede banen te leiden”, liet hij toen weten.