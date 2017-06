Vluchtelingendag: ’Azc’s naar bewoonde wereld’

In plaats van de focus te leggen op internationale migratiedeals, moeten we beter nadenken hoe we met vluchtelingen binnen Nederland omgaan. Dat zegt directeur Dorine Manson van Vluchtelingenwerk Nederland. „We moeten toe naar kleinere asielzoekerscentra in de bewoonde wereld. Dat helpt vluchtelingen te integreren en om op termijn aan een uitkeringssituatie te ontkomen. Ik hoop dat een nieuw kabinet zo’n koerswijziging inzet.”

In het kader van Wereldvluchtelingendag, dinsdag, bieden vluchtelingen in zeven steden dinsdag aan voorbijgangers een kop koffie aan om zo met hen in gesprek te komen. „Zulke ontmoetingen vinden doorgaans niet plaats”, zegt Manson. „De huidige azc’s staan ver van de bewoonde wereld. De enige Nederlanders die vluchtelingen ontmoeten, zijn vrijwilligers en medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Mogelijkheden om in sociale netwerken in te stappen, zijn er amper. Terwijl de meeste vluchtelingen niets liever zouden willen.”

Manson bestrijdt dat grote azc’s op afgelegen plaatsen goedkoper zijn dan het model dat Vluchtelingenwerk Nederland voorstaat. „Dat zegt de overheid, maar goedkoop is duurkoop. Het huidige beleid zorgt ervoor dat vluchtelingen niet integreren in onze samenleving. Dat verandert als je nieuwe centra in de wijk koppelt aan voorzieningen buiten de locaties, zoals taalles, stages en werkervaringsplekken. Vluchtelingen zitten de eerste jaren nog vol energie om hun nieuwe leven vorm te geven. Geven we hen meer mogelijkheden, dan helpt dat om op termijn uit een uitkeringssituatie te blijven. Dat vergroot dan weer het maatschappelijke draagvlak voor opvang.”

Over dat draagvlak is Manson opvallend positief. Ze denkt dat veel Nederlanders geen problemen hebben met een azc in hun woonwijk. „Zolang ze plaats bieden aan maximaal 250 tot 300 mensen. Toen we twee jaar geleden veel vluchtelingen hadden en extra opvanglocaties in het land zochten, was er weerstand. Die ging niet over de opvang zelf, maar de schaal waarop. 50 tot 60 procent van de Nederlanders vindt dat we altijd bescherming moeten bieden.”

„Ik heb er alle vertrouwen in dat het met het draagvlak wel goed komt als we vluchtelingen kansen geven. Tijdens de crisis van twee jaar geleden zagen wij al een positieve kant van Nederland. Er waren schreeuwende tegenstanders, maar tegelijkertijd verdubbelde ons vrijwilligersaantal, groeide het aantal donaties en kregen we dagelijks telefoontjes van bedrijven die mensen aan werk wilden helpen. Nu het rustiger is, haken zij niet af. Gelukkig, want de integratie van deze mensen verkeert pas in het beginstadium.”