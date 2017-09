Vluchtelingen verwelkomen hotelgasten in bajes

Wie een slaapadres in Amsterdam zoekt, kan vanaf vrijdag terecht in de Bijlmerbajes. Die dag openen vluchtelingen een hotel in de voormalige gevangenis.

Het hotel is opgezet door de stichting Movement On The Ground en biedt op dit moment twintig statushouders uit Amsterdam een betaalde werkplek. Vluchtelingen van wie de asielaanvraag nog in behandeling is, kunnen als vrijwilliger aan de slag. Het doel is dat in alle gelederen van het hotel, van leiding tot technische dienst, vluchtelingen werken en leren.

The Movement Hotel blijft ten minste tot de jaarwisseling bestaan. „Maar we hopen dat we wat langer mogen blijven”, laat projectleider Rob Hoogerwerf weten.

Het is de bedoeling dat werknemers uiteindelijk een baan vinden bij andere hotels of een horecaopleiding aan het ROC volgen. „We zorgen ervoor dat mensen niet zomaar op straat komen te staan.”

Gedoneerde luxebedden en stoffering hebben de voormalige cellen een nieuwe aanblik gegeven. Toch sijpelt het verleden van het voormalige gevangenisgebouw volgens Hoogerwerf nog door in andere ruimtes van het hotel.

Movement on the Ground financiert het project deels met crowdfunding. De stichting hoopt dat het hotel zichzelf ook voor een deel kan bedruipen en vraagt tussen de 99 en 139 euro per overnachting. Lagere prijzen durft de organisatie niet te hanteren, om niet te veel feestpubliek te trekken. „We willen een respectabele werkplek, niet dat alleen maar mensen voor vrijgezellenfeesten komen”, legt Hoogerwerf uit.

De Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, zoals de Bijlmerbajes officieel heette, werd vorig jaar juni gesloten. In een deel van het gebouw worden op dit moment asielzoekers opgevangen. Het complete terrein is deze week verkocht aan een consortium dat er volgend jaar een nieuwe stadswijk bouwt, het Bajes Kwartier.