Vluchtelingen Syrië dreigen Qatar met proces

Syrische vluchtelingen in Nederland willen dat het emiraat Qatar stopt met de vermeende financiële steun aan de terreurorganisatie Al-Nusra in Syrië. Tegelijk moet het land een fonds opzetten voor de slachtoffers van deze radicaal-islamitische groep, die net als Islamitische Staat al jaren tegen het regime in Syrië strijdt. Ze dreigen met een rechtszaak tegen Qatar.

Advocaat Liesbeth Zegveld heeft maandag de verzoeken bij de emir van Qatar neergelegd namens Syriërs die naar Nederland zijn gevlucht vanwege het geweld van Al-Nusra. Volgens de advocaat zijn er bewijzen dat Qatar deze terreurgroep ondersteunt. Omdat dit in strijd is met internationale verdragen is het Arabische land hiervoor aansprakelijk te stellen, meldt Zegveld. Als Qatar niet binnen zes weken met een positieve reactie komt op het fonds om slachtoffers te compenseren, zal Zegveld in Nederland een rechtszaak beginnen tegen zowel Qatar, als tegen regeringsfunctionarissen en andere personen en organisaties die betrokken zijn bij de financiering van de terreurgroep.

In Nederland is een juridische bepaling die inhoudt dat de rechtbank in Nederland bevoegd is als een rechtszaak in een ander land niet mogelijk is. Zegveld zal de zaak dan aanbrengen in Den Haag. Zegveld komt op voor tientallen Syrische vluchtelingen, maar ze verwacht dat meer Syriërs zich zullen aansluiten, ook uit Duitsland. De zaak wordt voorbereid door internationale juristen.

Een van de slachtoffers is een man die eind 2012 werd ontvoerd, gegijzeld en gemarteld door Al-Nusra. Hij was een directeur van een constructiebedrijf bij Damascus en ontkwam aan een executie toen ze van hem 2 miljoen dollar losgeld vroegen. Vlak daarna wist hij te ontsnappen. Hij vluchtte naar Nederland.

Qatar steunde Al-Nusra eerst openlijk maar na kritiek beloofde het land de geldstromen aan te pakken. Volgens Zegveld is dit tot nu toe amper gebeurd. Bovendien betaalt Qatar de terreurgroep regelmatig veel geld om gijzelaars vrij te kopen. Daarmee zou Al-Nusra miljoenen dollars opstrijken.

Zegveld heeft hoop dat Qatar nu echt in actie komt. De emir heeft onlangs gezegd dat hij negentien personen en acht organisaties op de terrorismelijst heeft gezet. Dat is goed, stelt Zegveld, maar de vluchtelingen willen ook dat er een fonds komt, om hun geleden schade te vergoeden.