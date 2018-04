Vluchtelingen in bestelbus op A67

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in totaal negentien vluchtelingen aangetroffen op en bij een parkeerplaats aan de A67 ten zuiden van Eindhoven. Surveillerende agenten troffen op de parkeerplaats een bestelbus aan en in de laadruimte ontdekten ze dertien vreemdelingen. In het bos naast de parkeerplaats werden nog zes vluchtelingen gevonden, onder wie een kind.

Over de exacte herkomst van de vluchtelingen, kon de politie nog niks zeggen. Ze zijn naar het hoofdbureau van de politie in Eindhoven gebracht. De vreemdelingenpolitie doet onderzoek.