De vluchtelingen die deze week werden aangetroffen in een illegaal tentenkampje langs de snelweg A67 bij Bladel, komen uit Irak. Dat meldt de politie, die onderzoek heeft gedaan naar hun herkomst.

In het tentenkamp zaten 28 volwassenen en tien kinderen. Zij waren overgebracht naar een asielzoekerscentrum in Budel, maar daar zijn zij op eigen verzoek weer vertrokken. De vluchtelingen willen geen asiel aanvragen in Nederland en zijn volgens de politie vermoedelijk op doorreis naar Engeland.