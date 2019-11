Winkeldieven hebben donderdagochtend vroeg met een auto een ramkraak gepleegd op een pand aan de Engestraat in Deventer. De daders zijn ervandoor gegaan met een vluchtauto. Deze is later gecrasht teruggevonden bij een afrit tussen Zwolle en Steenwijk. De daders zijn nog voortvluchtig.

Volgens RTV Oost is de ramkraak gepleegd bij een luxe kledingwinkel, maar dat kon de politie niet bevestigen. Om hoeveel daders het gaat, is niet bekend.