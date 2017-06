Vluchtauto bij Coentunnel klemgereden

De politie heeft bij de Coentunnel een auto klemgereden. Daarin zaten drie verdachten die waren gevlucht na een schietincident, iets eerder in Zaandam. Een inzittende is gearresteerd, twee zijn er nog op de vlucht. De politie is bezig met een grote zoekactie.

Het schietincident was in de Dodonaeusstraat in Zaandam. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, zegt de politie.

Rond 14.30 uur was de verbindingsweg van de A8 naar de tunnel nog steeds dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A10 noord. Van zuid naar noord is de Coentunnel wel gewoon open.