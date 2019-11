Vlooienmiddel huisdieren doodt jonge mezen

Vlooien- en tekenmiddelen waarmee honden en katten worden behandeld, zijn zeer waarschijnlijk de oorzaak van de massale sterfte van jonge koolmezen in hun nesten. Mezen bekleden hun nest graag met haren van katten en honden. Insecticiden in die haren komen via de nog kale huid in de jonge vogels terecht. Die bezwijken aan de giftige stoffen.

Dat staat in een onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM Onderzoek en Advies) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De twee instituten startten het onderzoek afgelopen voorjaar, toen voor het tweede jaar op rij bleek dat er veel dode jongen in mezennesten lagen. Uit het hele land kwamen honderden meldingen binnen bij natuurorganisaties.

Wetenschappers dachten dat de sterk toegenomen bestrijding van buxusmotrupsen de verklaring zou zijn, maar dat blijkt niet het geval. Sinds enkele jaren vreet dit insect overal in Nederland buxushagen kaal. Vogels vangen rupsen en voeren die aan hun jongen, die zo gifstoffen binnen zouden krijgen. Maar volgens CLM zijn in onderzochte dode vogeltjes geen hoge concentraties van dergelijke pesticiden gevonden.

Deze zomer zijn tientallen dode jonge mezen onderzocht. In bijna alle dieren werden resten van diergeneesmiddelen gevonden. Volgens CLM is niet eerder een relatie gelegd tussen de haren van tegen vlooien en teken behandelde huisdieren en de dood van vogels.