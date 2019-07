Vloggers vragen aandacht voor huwelijksdwang

Met hulp van vloggers als @youstoub, @callmenargis en @carmenleenen wil Buitenlandse Zaken het noodnummer van het ministerie, +31 247 247 247, brede bekendheid geven. De bedoeling is dat jongeren die in het buitenland worden achtergelaten of daar worden gedwongen te trouwen, het nummer kunnen bellen en dan direct hulp krijgen.

Buitenlandse Zaken wil zoveel mogelijk kinderen en tieners die daarmee te maken krijgen, veilig terug naar Nederland halen. Zodra een slachtoffer zich meldt, onderneemt de ambassade in het land in kwestie direct actie. Zo regelen medewerkers contacten met de lokale autoriteiten en hulporganisaties en werken ze samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) in Nederland.

Achterlating en gedwongen huwelijken komen vaak voor in landen waar de situatie niet stabiel is, zoals Pakistan, Irak, Somalië en Soedan. Jongeren worden tegen hun wil achtergelaten in het buitenland bij familie die niet (goed) voor ze zorgt, mogen niet naar school of worden gedwongen te trouwen met iemand die ze niet kennen. Het komt ook voor dat kinderen of tieners worden achtergelaten op een hele strenge kostschool of zelfs op straat.