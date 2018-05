Vlogger krijgt werkstraf voor belediging

De vlogger voorheen bekend als Snapking heeft vrijdag van de rechter in Zwolle een werkstraf van veertig uur gekregen voor het vernederen van een jongen met het syndroom van Down.

De zaak draait om een filmpje van een paar seconden. Hierin pest de 21-jarige Tim van Teunenbroek uit Almere, eerder bekend als vlogger Snapking, in een supermarkt een jongen met het syndroom van Down. Die jongen liep boos en schreeuwend weg. Het filmpje belandde op internet. Huilend betuigde de vlogger vrijdag in de rechtbank spijt van het filmen.

Het is niet de eerste keer dat hij voor de rechter zat. Zo kreeg hij eerder taakstraffen en een maand cel voorwaardelijk voor mishandelingen en is hij veroordeeld voor openbare dronkenschap.

Het slachtoffer was volgens de officier van justitie op zijn beschermde werkplek onverhoeds gesard en uitgelokt. „De verspreiding van zo'n filmpje gaat razendsnel, ook door het afglijden van de fatsoensnormen.” De beelden, gefilmd in de zomer van 2015, duiken telkens weer op. De moeder van het slachtoffer zei dat haar zoon er nog dagelijks last van heeft. De officier had om een werkstraf van zestig uur gevraagd.

De vlogger zegt zijn leven gebeterd te hebben. „Ik zie dat hij aangedaan is”, zei hij tegen de familie. „Dit had ik nooit bedoeld.”

De vlogger kwam eerder in het nieuws met zijn filmpjes. Zo bood hij in juli vorig jaar nog excuses aan voor het misleiden van duizenden bellers. Hij had zijn volgers gevraagd een 0900-nummer te bellen dat een euro per minuut kost. De bellers stonden vervolgens lang in de wacht. De Autoriteit Consument & Markt haalde het nummer uit de lucht vanwege misleiding. De slachtoffers kregen hun geld terug.