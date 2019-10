Vloekverbod Molenlanden is vooral signaal

Een vloekverbod en beperkte zondagsopenstelling van terrassen zorgt in de gemeente Molenlanden voor veel ophef.

Op initiatief van de SGP dienden de drie christelijke partijen uit de raad tijdens de vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening eerder deze maand drie amendementen in. SGP, CDA en CU stelden een vloekverbod voor, waardoor het verboden wordt in het openbaar de naam van God te misbruiken. Bovendien is het verboden in het openbaar ruwe of onzedelijke taal te gebruiken en medemensen en hulpverleners ziektes toe te wensen.

Het tweede amendement zorgde voor een aanpassing van de openstelling van terrassen op zondag. Het college wilde die van 10.00 tot 0.00 uur toelaten. Door het amendement mogen de terrassen op zondag van 12.00 tot 23.00 uur open. Ook wordt het carbidschieten op zondag aan banden gelegd. Als oudejaarsdag op zondag valt, is carbidschieten alleen toegestaan op zaterdag 30 december. „Zo houden we in Molenlanden de regels die we ook in de gemeente Molenwaard hadden”, zegt SGP-voorman Corné Egas.

De drie christelijke partijen –waarvan het CDA tot de coalitie behoort en SGP en CU tot de oppositie– bezetten in de raad 16 van de 27 zetels, zodat de amendementen het moeiteloos haalden. Het amendement over carbidschieten kreeg de steun van 22 raadsleden, terwijl 20 raadsleden voor het vloekverbod stemden. Ondermeer vanwege een zinsnede over hulpverleners. „We waren blij met de steun van VVD en Progressief Molenlanden, twee niet-confessionele partijen.”

Grondwet

Na de raadsvergadering werden de veertien gemeenten in Nederland waar een vloekverbod geldt door landelijke media onder de loep genomen, omdat zo’n verbod in zou druisen tegen de grondwet. Die bepaalt dat niemand toestemming nodig heeft om gedachten of gevoelens te uiten.

Binnen de gemeente Molenlanden –vooral in het voormalige Giessenlanden– was er kritiek op de beperkte openingstijden voor de terrassen. Uitbaters van plaatselijke horecagelegenheden noemden in de regionale pers het besluit „belachelijk.” In een ingezonden brief stond dat Molenlanden verandert in ”Gerefolanden” en op sociale media maken inwoners zich zorgen over toenemende betutteling.

In Bleskensgraaf liggen de kaarten anders. Veel inwoners steunen de besluiten. „Een prima signaal. Vloeken is nooit op zijn plaats. Er een bekeuring voor geven, gaat misschien wat ver, maar je kunt er zeker wat van zeggen. Dat die terrassen langer dicht blijven, vind ik prima. We zijn een kerkelijk dorp, dat moeten we vooral zo houden. De kerk is open, daar moet je zijn op zondag”, zegt een huismoeder. Lisette den Hartigh (37) is het daar roerend mee eens. „Al die vloeken en vreselijke ziektes hoef ik niet de hele dag te horen. Je zegt allemaal wel eens wat, maar ik vind het asociaal als mensen te pas en te onpas vloeken. Op zondag ga ik zelf niet op een terras zitten. Ik weet alleen niet of kerkmensen daar nou zoveel last van hebben. Anderzijds vind ik het relaxed dat een dag in de week alles dicht is.”

Lelijk woord

Egas heeft positieve en negatieve reacties gehad op het raadsbesluit. „Dat horecaondernemers hier niet blij mee zijn, kan ik best begrijpen. We gaan met ze om de tafel om uit te leggen wat onze motivatie is.” Worden de regels ook gehandhaafd? „Denk niet dat het hier op zondag wemelt van de politie om terrassen te controleren. En als iemand op z’n duim slaat en een lelijk woord zegt, krijgt hij heus geen bekeuring.” Maar als iemand bewust probeert een christen in zijn hart te treffen, kan het zijn dat een rechter daar een mening over geeft, zo betoogt Egas. „Het belangrijkste is dat we een principieel signaal afgeven en tonen wat voor samenleving we willen zijn.”

Gemeentelijke verordening kan stoepkrijten en vloeken verbieden