Zeker zeven bezoekers van het strand in Vlissingen zijn zondagavond omstreeks 19.10 uur door een vloedgolf de zee ingetrokken. Ze konden op eigen kracht of met hulp van anderen uit het water komen. De vloedgolf was veroorzaakt door een passerend schip.

Twee jongens van 3 en 5 jaar en een volwassene werden voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.