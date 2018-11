Vlissingen op scherp voor ontmantelen bom

In de Buitenhaven van Vlissingen wordt woensdagavond een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is om 20.30 begonnen met het ontmantelen van de bom, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het water viel. Vanwege het risico op ontploffing heeft de Veiligheidsregio Zeeland iedereen in een straal van 1300 meter gesommeerd binnen te blijven.

Niemand mag het gebied in tijdens de ontmanteling. Ook het treinverkeer van en naar Vlissingen ligt stil tot 21.00 uur. NS zet bussen in. Ook het veer naar Breskens voor fietsers en voetgangers blijft aan de kade.

Omwonenden hebben de waarschuwing onder meer ontvangen per NL Alert op hun telefoon. De veiligheidsregio raadt hen aan ramen en deuren te sluiten. „En ga niet voor het raam staan.”

De bom werd tijdens baggerwerkzaamheden uit de bodem gehaald en ligt nog op het baggerschip. Het explosief wordt onschadelijk gemaakt met een op afstand bestuurbare robot. Daarmee haalt de EOD de ontsteking eruit en is het risico op een explosie geweken. De bom wordt pas later, op een veilige plek, tot ontploffing gebracht.